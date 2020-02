Tweede verdachte opgepakt voor schietpartij Rotterdam in 2015

De politie heeft vorige maand een dertigjarige Albanees aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een dodelijke schietpartij in Rotterdam in 2015. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig achter slot en grendel. Bij het geweldsincident in een woning aan de Bovenstraat in Oud-IJsselmonde in Rotterdam-Zuid vielen destijds twee doden. De politie trof er sporen aan van een vechtpartij en er lagen drugs.De Albanees werd vorige maand aangehouden in Frankrijk, waar hij vanuit Turkije naartoe was gereisd. Hij zou destijds de rol van chauffeur hebben vervuld en is de tweede verdachte die wordt opgepakt. Eerder werd al een landgenoot van de man gearresteerd. Het OM eiste in 2016 twintig jaar cel tegen hem wegens moord, maar de rechtbank sprak hem daarvan vrij en legde hem alleen vier jaar op voor drugs- en wapenbezit. Het daarop door justitie ingestelde hoger beroep zou vorige week dienen, maar is uitgesteld door de aanhouding van de tweede verdachte.