Renard: 'Heb Marokko in m'n hart zitten' (video)

In de meest bekende voetbaltalkshow van MBC gaf de inmiddels 51-jarige eindverantwoordelijke blijk van de warme herinneringen die hij aan Marokko koestert.

'Heb Marokko in m'n har zitten'

Sinds lange tijd weer doorstoten naar de knockoutfase van een Afrika Cup, zich voor het eerst in 20 jaar weer kwalificeren voor een WK, allemaal vreugde-uitbarstingen die op het palmares van Hervé Renard staan. Als enige bondscoach ooit die met twee landen zich wist te vergrijpen aan een titel voor de Afrika Cup, vertelt de huidig oefenmeester van Saoedi-Arabië in gesprek metover zijn tijd bij de Marokkaanse voetbalbond FRMF.Momenteel bezig een weg te plaveien die leidt naar het WK van 2022, laat Renard zich vol lof uit over zijn dienstverband als leidsman bij 'de Leeuwen van de Atlas': ,,Heb Marokko in m'n hart zitten. Heb hele mooie momenten gehad bij respectievelijk Zambia én Ivoorkust, maar met het Marokkaanse elftal plaatsten we ons voor een WK. Heb er een buitengewone tijd meegemaakt en koester die herinneringen dan ook tot op de dag van vandaag.''De hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond dienen deed de voormalig werknemer van onder andere LOSC Lille, FC Sochaux én USM Alger van februari 2016 tot aan de afgelopen Afrika Cup in Egypte.