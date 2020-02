Coronavirus: 242 doden en ruim 14.800 nieuwe infecties in 24 uur

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus is gestegen tot meer dan 1360.





De opvallende toename van het aantal besmettingen is grotendeels te verklaren door nieuwe diagnostische criteria vanuit de overheid. Die geldt volgens functionarissen alleen voor de provincie Hubei.

© MAROKKO.NL 2020

De autoriteiten in China maakten donderdag bekend dat er opnieuw 242 mensen zijn overleden als gevolg van het virus. De gezondheidscommissie in de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, meldt dat het totaal aantal besmettingen in de regio is gestegen tot meer dan 48.200 gevallen. Landelijk staat de teller op 59.800 gevallen.