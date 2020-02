Amsterdamse moskeevoorzitter ontkent band met Moslimbroederschap

Hij werd donderdag gehoord in het omstreden onderzoek van de Tweede Kamer naar buitenlandse geldstromen naar moskeeën.

Terreurdeskundige Ronald Sandee zei maandag in een verhoor dat Van der Blom wel degelijk banden heeft. De Kamercommissie vroeg Van der Blom of hij verbonden is aan de Moslimbroederschap. Nee, zei hij. "Ik ken de Moslimbroederschap alleen als politieke partij. Buiten dat zou ik niet weten wat de Moslimbroederschap zou moeten zijn. Blom werd uitgenodigd omdat hij "omstreden predikers" uitnodigde in de moskee.





Van der Blom noemde de uitspraak van Sandee "één grote mythe". "Ik word al tien jaar lang achtervolgd door dat spookverhaal."





Stichting

Ook de voormalig directeur van stichting Waqf, Nasr el Damanhoury, moest donderdag komen opdraven. Zijn stichting kwam in het nieuws nadat hij een Rotterdams gebouw kocht met geld uit Qatar. Die donatie ging rechtstreeks naar de notaris. De geldstromen zijn dus niet buiten het toezicht gegaan, stelt El Damanhoury. Hij is naar eigen zeggen slechts "een beleggingsadviseur".





Dat hij het gebouw zou willen gebruiken voor een "salafistenschool", waar de "ultraorthodoxe leer" wordt uitgedragen, is volgens El Damanhoury onzin. Dat "hebben de media ervan gemaakt", aldus de oud-directeur van de stichting. Verder heeft hij naar zijn zeggen nooit geld uit het buitenland ontvangen.





Voortzetting verhoren

Kamerlid Chris Stoffer (SGP) vroeg hem of de stichting banden met Saoedi-Arabië heeft . "Dat weet ik niet", zei El Damanhoury.





Volgende week worden de verhoren in de Kamer voortgezet. Onder anderen oud-burgemeester van Den Haag Pauline Krikke en de voorzitters van de As-Soennah en alFitrah moskeeën worden dan gehoord.

