Celstraffen vervijfvoudigd in hoger beroep omstreden pornozaak Casablanca

Één veroordeelde moest nog slechts twee weken brommen maar zag op het laatste moment zijn straf worden vervijfvoudigd naar een totaal van 3 jaar.

Het hof van beroep in Casablanca heeft maandag hogere celstraffen uitgesproken tegen de drie veroordeelden. Een Amerikaanse vrouw, haar echtgenoot en een Marokkaanse vrouw werden in september 2019 aangehouden voor het schieten van pornografische films in Tamaris nabij Casablanca.





Ze werden in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twaalf maanden tot drie jaar, flink hoger dan eerder opgelegde straffen. Een veroordeelde was zich aan het voorbereiden op zijn vrijlating over twee werken, na zijn celstraf van 6 maanden te hebben uitgezeten, maar zag in het hoger beroep zijn celstraf verhoogd worden naar drie jaar, meldt dagblad Assabah.





De Amerikaanse vrouw is inmiddels op vrije voeten na een gevangenisstraf te hebben uitgezeten van vier maanden. Ook zij zal moeten terugkeren naar de gevangenis nadat ze in het hoger beroep is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. De vrouw kwam niet opdagen bij het proces en werd bij verstek veroordeeld.





De Marokkaanse 'actrice' die de hoofdrol speelde in de seksfilms werd in het hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, vergeleken met acht maanden in de eerste aanleg. De getrouwde vrouw werd veroordeeld voor overspel, losbandigheid en het aanmoedigen van prostitutie.





De echtgenoot van de 'actrice', die geen van de hoorzittingen heeft gemist, stond erop dat ze zwaarder werd gestraft en ging tegen het eerste vonnis in beroep. De aangifte van de man tegen zijn vrouw was in september de aanleiding van het politieonderzoek. De koninklijke gendarmerie ontmantelde de bende tijdens een inval in een villa in Tamaris. Meerdere computers en mobiele apparaten werden in beslag genomen.





De Amerikaanse vrouw bediende de camera, filmde en monteerde de seksscènes tussen haar Marokkaanse echtgenoot en de getrouwde Marokkaanse vrouw. Het drietal heeft meer dan 200 films geproduceerd en verkocht. Veel van de films worden volgens de krant nog steeds aangeboden op verschillende online pornonetwerken.

