En-Nesyri: 'We zullen vechten tot het einde om de CL te bereiken'

Youssef En-Nesyri verkaste vorige maand voor een transferbedrag van 20 miljoen euro van Léganes naar Sevilla.

''Onze trainer heeft een bepaalde filosofie, iedereen moet kunnen aanvallen en verdedigen en wij zijn op dit moment erg geconcentreerd en gefocust. En-Nesyri kan in de Europa League in de achtste finale zijn eerste wedstrijd in een Europees clubtoernooi spelen (Sevilla treft CFR Cluj) en geeft aan dat dit een volgende stap in zijn loopbaan waar hij optimaal van moet profiteren.



Sevilla staat op dit moment op de vijfde plaats in de Spaanse competitie en de Marokkaanse aanvaller droomt van het spelen in de Champions League: ''Spelen in de Champions League is een droom en wij zullen vechten vechten tot het einde om dit te bewerkstelligen.''

In een interview met het Spaanse, sprak de jonge international over zijn overgang, ambities en de sfeer bij zijn nieuwe club.''Ik ben erg blij en trots dat ik afgelopen weekend tijdens mijn eerste basisoptreden mijn eerste doelpunt wist te maken. Spelen voor deze club is een droom die uitkomt, ik hou van kleins af aan van deze club en vind het een prachtige stad.''