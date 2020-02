Transfer Talks: Jabbari verlaat FAR Rabat voor Ligue 2-gegadigde SM Caen

Het zal er al aan te komen, de overgang naar het Franse tweede niveau, woensdagmiddag was het moment daar dat de inkt eindelijk kon opdrogen.

Tot liefst medio 2023 ligt de nog maar 20-jarige Ayoub Jabbari vast bij de huidige nummer dertien van de Ligue 2. Club én speler bereikten onlangs overeenstemming over dit dienstverband, dit nadat men in een eerder stadium alle plooien glad wist te strijken met zijn voormalige werkgever FAR Rabat. Bij die formatie maakte de aanvaller steevast deel uit van de beloften, tot een debuut in de Botola Pro namens de hoofdmacht kwam het niet.Om die reden wordt de speler in kwestie tot nader orde gestald bij de beloften van 'Les Vikings', uitkomend in de National 3. Vanuit de technische directie, bij monde van beleidsbepaler Yohann Eudeline, wordt er vol lof gesproken over deze winterse versterking: ,,Een speler van dit kaliber, vooral vanwege z'n fysieke gesteldheid, hebben we nog niet binnen de gelederen. Hij viel ons positief op tijdens een oefentreffen toen hij bij Chartres op proef was, sindsdien hebben we er alles aan gedaan om 'm aan te trekken.''