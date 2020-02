'Douik dit seizoen mogelijk niet meer in actie, blessures stapelen zich op voor Raja'

Rechtsback Mohamed Douik raakte gistermiddag ernstig geblesseerd in de derby tegen FAR Rabat (1-0 verlies).

© Redactie 2020

De lappenmand van Raja Casablanca loopt aardig vol en naast de 21-jarige verdediger kan de club momenteel ook niet beschikken over Mahmoud Benhalib, Omar Boutayeb, Mouhcine Metouali, Ayoub Nanah, Abdelilah Hafidi en Mohamed Makhazi.Volgens de eerste resultaten uit medische onderzoeken kan de jonge verdediger een streep zetten door dit seizoen en zal hij circa zes maanden uit de roulatie zijn. Voor trainer Jamal Sellami wordt het puzzelen tegen Al-Ismaily aankomend weekend in de heenwedstrijd van de halve finale in de Mohammed VI Cup.Raja Casablanca vertrekt vandaag richting Egypte, waar het aankomende zondag de eerste wedstrijd belegt tegen de nummer 9 uit de Egyptische Premier League.