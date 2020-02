Grapperhaus wil uitleg OM over publicatie foto kroongetuige

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil uitleg van het Openbaar Ministerie (OM) hoe het kan dat het opnieuw per ongeluk foto's van kroongetuige Nabil B. heeft verspreid.

Dat was al de derde keer dat dit het OM overkwam. "Van het OM mag in alle situaties worden verwacht dat het zorgvuldig te werk gaat, zeker in een zaak als deze. Als minister van Justitie en Veiligheid ben ik verantwoordelijk voor het OM en wil ik uit eerste hand horen hoe dit zo heeft kunnen lopen", aldus Grapperhaus.Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd in het liquidatieonderzoek Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Vorig jaar april en december kwamen ook al onbedoeld foto's van B. in het strafdossier terecht. De broer van B. werd eerder geliquideerd.Het OM neemt de fout hoog op en onderzoekt het grondig. Het gaat de werkwijze rond het samenstellen van het strafdossier tegen het licht houden en aanpassen.