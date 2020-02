Senaat stemt in met inperken Trumps militaire macht

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het inperken van de militaire macht van president Donald Trump.

Hij kan hierdoor niet zomaar een oorlog starten tegen Iran, daarvoor heeft hij nu toestemming van het Congres nodig. De maatregel werd ingediend door het Huis van Afgevaardigden, kort nadat Trump opdracht had gegeven om de Iraanse generaal Qassem Soleimani te laten doden. Kort na de aanval heerste de angst dat het tot een groot regionaal conflict in het Midden-Oosten kon leiden.De motie werd aangenomen met 51 stemmen voor en 44 tegen. Trump heeft al aangekondigd zijn veto uit te spreken over de maatregel.