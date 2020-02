Tientallen Syrische militairen gedood door Turkse leger

Turkije heeft 63 strijdkrachten van het Syrische regime "geneutraliseerd". Dat maakte het Turkse ministerie van Defensie vrijdag bekend op Twitter.

De militairen die vechten voor het regeringsleger van de Syrische president Assad werden gedood bij Idlib, in het noordwesten van Syrië. Het is niet duidelijk op welke manier de strijdkrachten om het leven zijn gekomen. De spanningen tussen Turkije en Syrië zijn afgelopen weken opgelaaid nadat over en weer beschietingen hadden plaatsgevonden. Al zeker dertien Turkse militairen kwamen om door aanvallen van het Syrische leger en bevriende milities.Overleg tussen Turkije en Rusland, dat de Syrische regering steunt, liep maandag op niets uit.