Israël geeft Palestijnse vissers weer ruimte

Palestijnse vissers hebben weer wat meer lucht gekregen van de Israëlische bezetters. De eerdere inperking van het gebied waarin zij voor de kust van de Gazastrook mogen vissen is deels teruggedraaid

© ANP/Marokko.nl 2020

In plaats van 10 zeemijl (ongeveer 18 kilometer) mogen zij nu tot 15 zeemijl (28 kilometer) het water op, aldus de Palestijnse autoriteiten. Israël had het visgebied vorige week ingekrompen in reactie op raketaanvallen door militante Palestijnen. Omdat de gemoederen weer wat zijn bedaard, krijgen de Palestijnen de sigaar uit eigen doos weer terug.De visserij is belangrijk voor de voedselvoorziening in de Gazastrook.