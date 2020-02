121 doden door coronavirus

buitenland 14 feb 8:37

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is vrijdag met 121 gestegen. Dat is ruim de helft minder dan het aantal slachtoffers dat een dag eerder aan de gevolgen van het virus overleed.





Volgens een expert in infectieziekten aan het Centre for International Security Studies in Sydney geven de nieuwe cijfers geen indicatie dat de uitbraak een piek nadert. Adam Kamradt-Scott zegt dat het ernaar uitziet dat de vergaarde maatregelen die China inmiddels heeft getroffen toch te laat zijn ingesteld. © ANP 2020 De Chinese autoriteiten melden verder dat bij zo'n 5000 nieuwe mensen het virus is vastgesteld. Donderdag steeg het dodental (254) en het aantal nieuwe gevallen (ruim 15.000) nog explosief. Dat kwam mede door een nieuwe methode die medici in Hubei gebruiken om het virus vast te stellen.