Doden door Israëlische luchtaanval op vliegveld Damascus

Door een Israëlische raketaanval op de luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker zeven militairen om het leven gekomen.

Dat meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een in Groot-Brittannië gevestigde organisatie die zich baseert op lokale bronnen. De aanval was op het internationale deel van het vliegveld kort nadat daar een transportvliegtuig was geland. De doden zijn drie Syrische militairen en vier Iraanse officieren.Het Syrische staatspersbureau Sana meldde alleen dat er "vijandelijke" raketten waren onderschept maar gaf geen informatie over slachtoffers. De projectielen waren vanaf de door Israël bezette Golanhoogte afgeschoten.Israël valt vaker doelen in Syrië aan om te verhinderen dat Iran zijn invloed in dat land uitbreidt. Zowel de Syrische Golan als Oost-Jeruzalem werden tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverd door het Israëlische leger.