Boulahrouz: 'Weet nu al dat ze in Marokko trots zijn op z'n transfer'

Vanuit alle hoeken en gaten werd ie al bejubeld, des te meer nu hij aan de vooravond staat van een absolute toptransfer

Boulahrouz twijfelt geen moment: 'Hij komt terecht in een ploeg waar alles op en top is geregeld'

Overzicht van de top vijf duurst getransfereerde internationals van #TeamMarokko:



Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists

- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit

- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit

Waar diens werkgever donderdagmiddag het nieuws officieel bekendmaakte, begint men nu 'overall' met het steken van de loftrompet voor de man die komende zomer voor maar liefst €40 miljoen (red. kan door bonussen oplopen tot €44 miljoen) de overstap maakt naar Stamford Bridge. Hakim Ziyech werd voorafgaand aan zijn overstap naar Ajax vaak in twijfel getrokken, of een dergelijke stap binnen de eigen Eredivisie voor hem zoden aan de dijk zou zetten. Toen het in competitieverband begon te vlotten, deelde men breed de mening dat het Europese hoogste niveau óók nog als mogelijk obstakel opgeworpen kan worden.Aan die discussie maakte de nog maar 26-jarige balvirtuoos vooral het afgelopen kalenderjaar een einde, toen hij geregeld de show stal in het hoogst mogelijke podium voor Europees clubvoetbal: de UEFA Champions League. Wat betreft oud Oranje-international Khalid Boulahrouz bestaat er geen twijfel: slagen zal het jeugdproduct van sc Heerenveen ook in de Premier League. In gesprek met hetlaat hij zich uit over deze al veelbesproken transfer: ,,Nu bij Chelsea komt hij terecht bij een ploeg waar alles op en top is geregeld en in een stad waar het geweldig is om te wonen.''En de euforie die hier heerst over de spelverdeler, is volgens de voormalig contractspeler van onder andere Chelsea FC, Sevilla FC én VfB Stuttgart makkelijk door te trekken naar het land waar de speler in kwestie A-interlands voor afwerkt: ,,Als hij een grote ster wordt in de Premier League, gun ik het hem van harte. Maar ik weet dat ze nu al in Marokko trots zijn op de transfer en dat er nu een heel grote Marokkaanse speler gaat spelen in de mooiste en beste competitie ter wereld.''Buiten het feit dat deze stap vooral in sportieve zin het vermelden waard is, pakt Ziyech met dit op handen zijnde vertrek naar de Premier League nog even een record mee. Na voormalig collega-international Medhi Benatia is de rechtspoot nu de duurst verhandelde Marokkaans A-international ooit!1. Hakim Ziyech (AFC Ajax - Chelsea FC: €40 miljoen, kan oplopen tot €44 miljoen)2. Medhi Benatia (AS Roma - Bayern München: €28 miljoen)3. Youssef En-Nesyri (CD Leganès - Sevilla FC: €20 miljoen)4. Sofyan Amrabat (Hellas Verona - ACF Fiorentina: €20 miljoen)5. Sofiane Boufal (LOSC Lille - Southampton FC: €18,7 miljoen)