Filipe Aroso begint trainersklus Marokko U20 met Arab Cup in Saoedi-Arabië

Nog geen week nadat de inkt opdroogde op zijn contract bij de Marokkaanse bond, waant de 47-jarige Portugees zich richting een landentoernooi.

Programma groepsfase Arab U20 Cup voor #TeamMarokko:

Volledige 23-koppige selectie Marokko U20:



Photocredit: FRMF.ma

Waar diens eindverantwoordelijke Osian Roberts afgelopen week alle aanstellingen voor de vrijgekomen posten in zijn technische directie bekendmaakte, is er één bondscoach die nu al in werking wordt gesteld. Het is João Filipe Aroso die de scepter mag zwaaien bij de U20-lichting van de bond, daar waar er maandag al een treffen op de planning staan met de leeftijdsgenoten van Bahrein.Voor dit vriendschappelijke toernooi deed de voormalige eindbaas van onder andere Portugal U15 én de beloften SC Braga een beroep op liefst 23 internationals. Hiervan vertoeven er zestien bij formaties uit de Botola Pro, zes in Spaanse jeugdcompetities en één in Nederland. Voor de groepsfase van deze Arab U20 Cup werd #TeamMarokko ingedeeld in Groep B, tezamen met Qatar, Djibouti én dus Bahrein.17/02, om 14:45: Marokko - Bahrein20/02, om 14:45: Djibouti - Marokko23/02, om 15:30: Marokko - Qatar