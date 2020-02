Franse vierdedivisionist bevestigt binnenhalen A-international Barrada

Op amateurniveau mag de man die ten tijde van zijn dienstverband bij Getafe CF de belangstelling trok van Real Madrid, zijn kunstje gaan vertonen.

Le Parisien

'Heb veel aanbiedingen ghead, de meesten afkomstig uit het buitenland'

Overall-statistieken Abdelaziz Barrada (seizoen 2019/2020):

Photocredit: (@USLUSITANOS) Twitter

© Redactie 2020

In navolging op de eerdere meldingen van onder andere het doorgaans goed ingevoerde, was donderdagochtend het moment daar dat US Lusitanos Saint-Maur én Abdelaziz Barrada hand in hand gingen. Zijn nieuwe werkgever moet het voorlopig stellen met een plekje in de vierde afdeling van de Franse voetbalpiramide, de Championnat National 2. Na zich eind januari afzijdig te hebben gemaakt van zijn voormalige werkgever, het Qatarese Al Shahania SC, waande de inmiddels 30-jarige aanvallende middenvelder zich in een transfervrije status.Via de officiële van de club gaat de speler in kwestie kort in over het hoe en waarom van juist deze overstap: ,,Ik ga meedelen in een lang project. Heb overigens heel veel aanbiedingen gehad, de meesten afkomstig uit het buitenland. Alleen kon ik me na wat gesprekken én trainingen het meest vinden in de doelstelling die ook de clubvoorzitter voor ogen heeft, de promotie naar het derde niveau, de National.''- Qatar Stars League: 2 optredens, zonder productiviteit