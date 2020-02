Kamer vindt bedreiging getuige wegens onderzoek onacceptabel

Een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer is erg geschrokken van het bericht dat getuige Hajer Harzi na haar verhoor wordt bedreigd.

Dat zegt commissievoorzitter Michel Rog. Moskeebestuurder Harzi werd donderdag door de commissie gehoord in het onderzoek naar buitenlandse geldstromen naar moskeeën. Harzi vertelde donderdagavond in de talkshow Op1 dat haar dochter video's ontving waarin haar moeder 'kafir' wordt genoemd, wat ongelovige betekent. Ook wordt in de video's gezegd dat een "kogel zo is besteld". Harzi heeft aangifte gedaan van de bedreigingen. Eerder werd ze al geïntimideerd, omdat ze zou gaan getuigen.SP-Kamerlid Sadet Karabulut reageert op Twitter dat dit "eens te meer de noodzaak van deze commissie en maatregelen" aantoont. "Handen af van mevrouw Harzi!"Harzi getuigde over de groeiende invloed van "extremistisch gedachtegoed" in de Al Houda-moskee in Geleen.