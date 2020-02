Duitse politie arresteert 12 terroristen voor beramen aanslagen op moslims

Stijgende moslimhaat

Duitsland is de afgelopen jaren getuige geweest van toenemende gevallen van vreemdelingenhaat , anti-migrantenhaat en islamofobie, aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen, waaronder Pegida en de Islamophobic Alternative for Germany (AfD) partij. Volgens de laatste cijfers van de overheid registreerde de politie in 2018 meer dan 19.000 extreemrechtse misdaden, waarbij extremisten ongeveer 1.000 gewelddadige aanvallen op buitenlanders, immigranten of politieke rivalen plegen. Bijna 500 mensen raakten gewond bij aanvallen geïnspireerd door extreemrechtse ideologieën.





Meer dan 100 moskeeën en religieuze instellingen werden in 2018 aangevallen in Duitsland. Daarnaast heeft de politie vorig jaar 813 haatmisdrijven specifiek tegen moslims geregistreerd, waaronder beledigingen, bedreigende brieven en fysieke aanvallen. Ten minste 54 moslims raakten gewond bij die aanvallen.





In november 2019 heeft de Oost-Duitse plaats Dresden officieel de ' nazi-noodtoestand ' uitgeroepen. In de gemeenteraad stemde een meerderheid voor een resolutie die extreemrechtse toestanden in de stad moet terugdringen. Het besluit moest de democratische cultuur in Dresden versterken. Ook moet het minderheden beter beschermen tegen rechts geweld.





In dezelfde maand stelde de Duitse regering nieuwe maatregelen voor in de strijd tegen extreemrechts . "Dit is een groot probleem, een uiterst ernstig probleem," zei binnenlandminister Horst Seehofer.





Duitsland, met een bevolking van 81 miljoen inwoners, heeft de op één na grootste moslimbevolking in West-Europa, na Frankrijk. Van de bijna 4,7 miljoen moslims in het land zijn er 3 miljoen van Turkse afkomst. In Duitsland wonen zo'n 480.000 Marokkanen.