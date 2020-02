Aston Martin opent deuren in Casablanca

Met de 400 m2 grote showroom aan de Sidi Abderrahmane boulevard in Casablanca opent de Britse producent van luxe sportauto's haar eerste dealer in Noord-Afrika.

De dichtstbijzijnde dealer bevindt zich momenteel in Portugal. "Het uitbreiden van ons netwerk naar Marokko is al geruime tijd in de planning en we zijn blij dat we in Global British Motors de juiste lokale partner hebben gevonden", zei Dan Balmer, president van Aston Martin voor de MENA-regio en Turkije.





Ook de algemeen directeur van Global British Motors, Ahmed Kseibati, sprak met trots over de eerste dealer van Aston Martin in Noord-Afrika en benadrukte de zeer exclusieve locatie aan de Sidi Abderrahmane Boulevard in de populaire wijk Aïn Diab. "Aston Martin wordt zeer gewaardeerd in Marokko en we kijken ernaar uit om het merk te delen met mensen met een passie voor autorijden", voegde Kseibati toe.





Het Britse luxemerk wordt al een decennium geteisterd door dalende verkoopcijfers in Europa. Van de verkooppiek van zo'n 4.000 units in 2007 tot het dieptepunt van zo'n 1.500 voertuigen in 2016. Met 2.590 verkochte auto's in 2019 lijkt het tij te keren.





De regionale uitbreiding komt op een belangrijk moment, met de lancering van de DBX, één van de belangrijkste modellen voor het bedrijf.

© MAROKKO.NL 2020