Angst voor coronavirus in Chinese concentratiekampen Oeigoeren

Duizenden hebben een petitie ondertekend om te waarschuwen voor het verspreidingsrisico van het coronavirus onder vervolgde moslims

In de strafkampen in het noordwesten van China worden grote aantallen moslims vastgehouden. Mensenrechtenorganisaties die opkomen voor de rechten van de moslimminderheid, zoals het World Uyghur Congress en het in Washington gevestigde Uyghur Human Rights Project, hebben gewaarschuwd voor de gevaren van het coronavirus voor de ruim één miljoen moslims die momenteel opgesloten zitten.





Met de petitie hopen de organisaties dat autoriteiten maatregelen nemen voordat het coronavirus uitbreekt in de overvolle strafkampen. "Het uitbraakrisico van het coronavirus- in de Chinese concentratiekampen wordt genegeerd en onderschat, ondanks reeds bevestigde gevallen in de regio en de erbarmelijke levensomstandigheden in de strafkampen", leest het verzoekschrift.





"Als de internationale gemeenschap de Chinese autoriteiten niet onder druk zet om adequate maatregelen te nemen om uitbraken van het virus in de regio te voorkomen, zal een geheel nieuwe dimensie worden toegevoegd aan de ernst van de aanhoudende genocide van China op de Oeigoeren".





Hoewel het epicentrum van het coronavirus zich bevindt in de provincie Hubei, in het oosten van het land, waarschuwen de mensenrechtenorganisaties dat het virus zich zou kunnen verspreiden naar de noordwestelijke regio Xinjiang en zich als een lopend vuurtje kan spreiden door de onhygiënische detentiekampen, met catastrofale gevolgen.





De Chinese regering ontkent de aanwezigheid van de concentratiekampen en heeft herhaaldelijk gezegd dat de prikkeldraadkampen slechts voorzien in "vrijwillig onderwijs en training" in de strijd tegen het extremisme.

