Marokkaanse toeristen gaven €600 miljoen uit in Turkije in 2019

Cijfers tonen al drie jaar een aanzienlijke toename van het aantal Marokkanen die Turkije verkiezen als vakantiebestemming.

Het aantal Marokkaanse bezoekers steeg van zo'n 115.000 in 2017 naar bijna 235.000 in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Turkse toerismebureau. Marokko staat daarmee in de top 5 van Afrikaanse nationaliteiten die het land bezoeken. Algerije staat met 295.000 bezoekers bovenaan de lijst.





Othman Cherif Alami, CEO van het Marokkaanse reisbureau Atlas Voyage, geeft aan dat Turkije één van de populairste bestemmingen voor Marokkanen blijft, na Frankrijk en Spanje. "Door de afwezigheid van de visumplicht, de korte vliegtijd van vier uur en het ruime aanbod van all-inclusive pakketten verkiezen veel Marokkanen Turkije als vakantieland".





Alami schat dat Marokkaanse vakantiegangers ongeveer 6 miljard DH (circa €600 miljoen) hebben uitgegeven tijdens hun verblijf in Turkije. Het bedrag vertegenwoordigt 30% van het totaal van 21 miljard DH die Marokkanen in hetzelfde jaar op vakantie in het buitenland hebben uitgegeven.





De toenemende populariteit van Turkije als vakantieland geeft aan dat de nieuwe regelgeving inzake verblijfsvergunningen tot dusver weinig invloed heeft gehad op de reisplannen van Marokkanen. Vorig jaar kondigde de Turkse autoriteiten aan de regeling inzake tijdelijke verblijfsvergunningen voor niet-toeristen uit Marokko niet langer te zullen verlengen. Marokkanen die voor werk in Turkije willen verblijven dienen voortaan een ander soort vergunning aan te vragen.





Volgens een recent rapport van het Marokkaanse nationaal toerismebureau (CNT) blijkt dat Marokkanen uit de hogere middenklasse er steeds vaker de voorkeur aan geven om hun vakanties door te brengen in het buitenland. De gunstige prijzen van landen als Spanje, Frankrijk, Turkije en zelfs Azië, en de relatief "betere kwaliteit vakantie" vormen de grondslag voor het stijgende aantal buitenlandse vakanties.

