Dreigend theetekort in Marokko door coronavirus

De sluitingen van veel Chinese fabrieken heeft brancheoverstijgende gevolgen voor de gehele wereldeconomie. In 2018 importeerde Marokko 78.000 ton Chinese thee , dat is zo'n 20% van de gehele Chinese thee-export. De theesector in Marokko wordt dus hard getroffen door de productie-uitval als gevolg van preventiemaatregelen van de Chinese autoriteiten.





"We ervaren deze situatie sinds half januari. Onze leveranciers zeggen dat de fabrieken volgende week weer open gaan, maar op dit moment is niets zeker", zegt de importeur. Door voorraden van Marokkaanse importeurs hebben de leveringsproblemen vooralsnog geen onmiddellijke impact op de lokale markt.





De lange levertijden van gemiddeld twee maanden zorgen er voor dat importeurs thee op voorraad moeten houden. Als de industriële activiteiten in China de komende dagen worden hervat is de kans groot dat de Marokkaanse markt weinig zal merken van de leveringsperikelen. Verslechtert de situatie in China dan zullen de verstoringen zichtbaar zijn op de lokale markt, en niet alleen in de theesector.

De voorraad van Marokkaanse thee importeurs staat onder druk, meldt nieuwsdienst Medias24. "Het aanbod in de hele sector staat onder druk en verwacht wordt dat de leveringsproblemen zullen aanhouden", meldt een importeur aan Medias24.