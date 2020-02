VIDEOASSIST: Assistenkoning Hakimi op dreef, twee stuks tegen Eintracht Frankfurt (video)

De Marokkaans A-international doet waarvoor ie gemaakt is, in de kleuren van die formatie die 'm al geruime tijd huurt!

Hakimi's assist op de 1-0 van Piszczek ('33, 4-0 FT 1. Bundesliga):

Hakimi's assist op de 3-0 van Haaland ('54, 4-0 FT 1. Bundesliga):



Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

Photocredit: DerWesten.de

© Redactie 2020

Nog altijd eigendom van 'de Koninklijke' is Hakimi niet te benijden in het Duitse hoogste niveau. Vrijdagavond liet de nog maar 21-jarige rechtsback zich gelden tegen de huidige nummer negen van de competitie aldaar. Waar het nog altijd onbekend blijft waar zijn toekomst ligt, het volgende seizoen al, wordt breed het gerucht gedragen dat de speler in kwestie zich komende zomer herenigt met zijn contractclub.Onder contract staan in het Estadio Santiago Bernabéu doet de back nog tot uiterlijk medio 2021.- 1. Bundesliga: 22 optredens, 2 doelpunten én 9 assists- UEFA Champions League: 6 optredens, 4 doelpunten- DFB Pokal: 3 optredens, zonder productiviteit- DFB Super Cup: 1 optreden, zonder productiviteit