Derksen over Ziyech: 'Die jongen is er aan toe, gaat schitteren bij Chelsea FC' (video)

De misschien wel meest kritische voetbalkenner van Nederland is er zeker van: Hakim Ziyech gaat ook in Engeland een succes breien aan zijn dienstverband daar.

Veronica Inside

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

De transfer die de afgelopen week de meeste stof deed opwaaien was het op handen zijnde vertrek van het jeugdproduct van sc Heerenveen, naar 'The Blues' die zich tegenwoordig vierde mogen noemen in de hoogste voetbalafdeling aldaar. Waar zijn overgang al door nagenoeg het hele Nederlandse journaille bekrachtigd is, was er vrijdagavond het moment daar dat men zich ook bijkon buigen over zijn eerste buitenlandse avontuur.- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit