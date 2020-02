'Southampton FC raakt Boufal uit het oog, voor 'n maand uitgeschakeld'

Een flinke streep door de rekening van de man die voor het eerst sinds lange tijd als basisspeler op het wedstrijdformulier stond namens 'The Saints'.



Onder contract staan bij de huidige nummer 13 van de competitie aldaar doet de aanvallend ingestelde middenvelder nog tot uiterlijk medio 2021.







Overall-statistieken Sofiane Boufal (seizoen 2019/2020):

- Premier League: 17 optredens, 2 assists

- FA Cup: 3 optredens, 1 doelpunt

- EFL Cup: 2 optredens, zonder productiviteit



In aanloop naar het vervolg van de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021 bereikte ons én het Marokkaanse voetballandschap zaterdagmiddag minder nieuws. De inmiddels 26-jarige vleugelspits moest zijn optreden tegen competitiegenoot Burnley (1-2 FT, Premier League) bekopen met een nog nader te onderzoeken enkelkwetsuur. In de eigen media werd de afgelopen uren wél opgetekend dat zowel #TeamMarokko als diens contractclub voorlopig niet kunnen beschikken over het jeugdproduct van SCO Angers.De hersteltijd van deze blessure wordt nu namelijk geschat op liefst een maand. Spelen deed de voormalige kracht van LOSC Lille zoals gezegd mondjesmaat in dat nog lopende seizoen. Waar de teller nu stokt op 16 optredens in het hoogste niveau, moest Boufal vaak genoeg tussen bank en basis in pendelen.