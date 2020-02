Transfer Talks: 'Voormalig #JongMarokko-international Moufi op weg naar FC Porto'

Het zit eraan te komen, deze zomer nog gaat de nog maar 23-jarige rechtsback zich opwerken naar competitiegenoot FC Porto.

A Bola

Overall-statistieken Fahd Moufi (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdeonlangs mee kwam, lijkt Fahd Moufi op weg naar een topper in de eigen competitie. Daar waar het jeugdproduct van Olympique Lyon over een aflopende verbintenis beschikt bij de huidige nummer twaalf van de Liga NOS, stond de speler in kwestie al langer op de nominatie om een binnenlandse transfer te maken. Waar hetzelfde medium afgelopen kalendermaand nog berichtte met ogenschijnlijke interesse van de kant van respectievelijk van Sporting Braga, CD Levante, Deportivo Alavès en het Italiaanse Cagliari, komt nu dus de nummer twee van hun voetbalafdeling om de hoek kijken.De deal zou inmiddels al in kannen en kruiken zijn, de man die voorheen onder de noemer van #JongMarokko viel voegt zich dus nog komende zomer bij de ploeg die geleid wordt door Sérgio Conceição. Het is voornamelijk hun eindverantwoordelijke die voorspraak deed voor zijn komst naar het Estádio do Dragão.- Liga NOS: 18 optredens, 1 assist- Taça de Portugal Placard: 1 optreden, zonder productiviteit- Allianz Cup: 1 optreden, zonder productiviteit