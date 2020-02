VIDEOGOAL: El Jebli redt kostbaar punt voor Al-Faisaly, bij Al-Fateh (video)

Een doelpunt én een assist, twee onmisbare ingrediënten voor dit tóch wel moeizaam verzilverde punt bij competitiegenoot Al-Fateh!

El Jebli's 1-1 bij Al-Fateh ('66, 2-2 FT Saudi Professional League):

El Jebli's assist op de 2-2 van Mustafa Malayekah ('90+5, 2-2 FT Saudi Professional League):



Overall-statistieken Youssef El Jebli (seizoen 2019/2020):

Photocredit: (@riyadiyatv) Twitter

© Redactie 2020

Zoals bij eenieder al een beetje is doorgesijpeld, die het Marokkaanse voetbal überhaupt volgt, verdient Youssef El Jebli zijn geld tegenwoordig op Saoedische gronden. Afgelopen zomer verruilde de nog 27-jarige middenvelder Keuken Kampioen Divisie-formatie De Graafschap voor middenmoter Al-Faisaly, bij die formatie staat de voormalig contractspeler van FC Lienden nog tot medio 2021 onder contract.Een lucratief avontuur wat hem óók in sportief opzicht geen windeieren heeft gelegd. Productief was de rechtspoot al, zaterdagavond deed hij er bij Al-Fateh nog een schepje bovenop. De in Utrecht geboren en getogen middenvelder was daar goed voor een doelpunt én een assist, diep in blessuretijd.- Saudi Professional League: 17 optredens, 4 doelpunten én 7 assists- King's Cup: 3 optredens, 1 doelpunt én 1 assist- Keuken Kampioen Divisie: 2 optredens, 2 doelpunten én 1 assist