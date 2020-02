Mohammed VI Cup: Raja mist morgen ook doelman Zniti vanwege schorsing

Opnieuw een tegenvaller voor Jamal Sellami, want de trainer kan morgen niet beschikken over doelman Anas Zniti.





Morgen zal naar alle waarschijnlijkheid reservedoelman Mohamed Bouamira zijn plek overnemen in het doel van Raja en zal de club zonder een lijst aan geblesseerde basisspelers een positief resultaat moeten neerzetten in Egypte.





Raja mist naast Anas Zniti ook de geblesseerde spelers Mouhcine Metouali, Ayoub Nanah, Abdelilah Hafidi, Hamid Ahadad, Omar Boutayeb, Mohamed Benhalib en de nieuwe aanwinst Mohamed Makhazi.

© Redactie 2020

Anas Zniti liep in de wedstrijd tegen MC Alger een gele kaart op, wat zijn derde gele kaart betekende en daarom geschorst is voor de heenwedstrijd in de halve finale tegen Al-Ismaily.