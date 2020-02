'Everton, West Ham United én Leicester City in de markt voor Idrissi'

De berichtgeving liegt er niet om, de nog maar 23-jarige A-international mag zich vereerd voelen met belangstelling van drie giganten uit die voetbalafdeling!

Overall-statistieken Oussama Idrissi (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 21 optredens, 12 doelpunten én 3 assists

- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 2 assists

- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists

- TOTO KNVB Beker: 3 optredens, 1 doelpunt



Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdeafgelopen week mee kwam, lijkt men vanuit de Premier League erg gecharmeerd door de verrichtingen van Oussama Idrissi. De man die in dit nog lopende seizoen leunt op een keurig doelpuntenmoyenne zou in de belangstelling staan van respectievelijk Everton FC, West Ham United én Leicester City. Daar waar er gedurende de afgelopen transferwindow nog vanuit de Serie A aan de linksbuiten getrokken werd, door AS Roma, zou dit drietal gegadigden zich echter nog niet hebben gemeld bij de Alkmaarders.In het AFAS Stadion ligt de speler in kwestie overigens nog tot medio 2022 vast. Productief zijn was de vleugelspits met recht, uit 36 officiele optredens kwamen namelijk liefst 16 treffers én acht assists rollen (red. Eredivisie, UEFA Europa League én TOTO KNVB Beker).