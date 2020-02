Peiling: praat met FVD en PVV bij versplintering na verkiezingen

Als de uitslag bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen een grote versplintering laat zien, vindt een meerderheid van de Nederlanders het goed om te pogen een regering te vormen met FVD of PVV.

Dat meldt peiler Maurice de Hond na onderzoek onder ruim vierduizend Nederlanders. In Noord-Brabant kijken de provinciale CDA en VVD momenteel naar samenwerking in een nieuw college met de FVD-fractie. Vorig jaar werd daar een coalitie gevormd van CDA, VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Dat handhaafde een landbouwbeleid dat in 2017 strenge milieueisen aan boeren oplegde. Het CDA stapte om die reden uit de Brabantse coalitie.Van alle Nederlanders vindt 48 procent het goed dat VVD en CDA in Brabant proberen een coalitie te vormen met FVD, meldt De Hond. Van de VVD-kiezers is 62 procent voor en van de CDA-kiezers 55 procent. Van de D66-kiezers vindt 23 procent het goed en van de GroenLinks-kiezers 10 procent. Vrijwel alle FVD-stemmers zijn positief, van de PVV-kiezers is dat 70 procent.Stemgerechtigden is ook gevraagd wat er moet gebeuren als de uitslag bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen een grote versplintering laat zien, waarbij de vijf grootste partijen ongeveer achttien zetels halen en twee rond de veertien. Van de VVD-aanhangers vinden ongeveer twee op de drie het wel goed als dan wordt verkend of met de FVD, PVV of met beide partijen een regering kan worden gevormd. Van de CDA-kiezers is dat 59 procent. GroenLinks- en PvdA-kiezers zijn met rond de 20 procent het minst vaak voorstander. Van de D66-stemmers vindt ruim een derde het wel goed.