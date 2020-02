Marwan Kenzari in Egypte in de prijzen voor rol in Instinct

lifestyle 16 feb 10:18

De film, het regiedebuut van Halina Reijn, ging vorig jaar in première als openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Instinct was ook de Nederlandse inzending voor de Oscars voor de categorie Beste buitenlandse film, maar haalde de shortlist voor de Academy Awards niet. De Nederlandse acteur won in de categorie Beste acteur, meldt zijn agentschap. Onder anderen de Nederlandse regisseur Mijke de Jong zat in de jury. In de film Instinct speelt Marwan Kenzari een tbs-patiënt die wordt behandeld door een psychologe (Carice van Houten) die gevoelens voor hem ontwikkelt tijdens de behandeling.De film, het regiedebuut van Halina Reijn, ging vorig jaar in première als openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Instinct was ook de Nederlandse inzending voor de Oscars voor de categorie Beste buitenlandse film, maar haalde de shortlist voor de Academy Awards niet.