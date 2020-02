Verkeer in provincie Hubei stilgelegd om coronavirus

In de Chinese provincie Hubei wordt al het autoverkeer stilgelegd om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

© ANP 2020

Dat staat in een document dat het provinciebestuur heeft gepubliceerd. De provinciale hoofdstad Wuhan wordt gezien als de bron van het longvirus. Voor politievoertuigen, ambulances en vrachtwagens met essentiële goederen geldt het rijverbod niet.Het dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is gestegen tot 1665 . Ruim 68.500 mensen zijn nu besmet, van wie meer dan 56.000 in Hubei wonen.