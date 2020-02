De Boer over Ziyech: 'Heeft nog meer kwaliteiten dan Mahrez' (video)

Bij het voetbalactualiteitenprogramma van FOX Sports werd wederom de loftrompet gestoken voor de man die voor €44 miljoen verkast naar Stamford Bridge.

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists

- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit

- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit



Ook bijwerd de transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea FC tegen het licht gehouden. Tijdens deze aflevering bogen respectievelijk Hans Kraay Jr., Ronald de Boer én Erwin van de Looi zich over de overgang van het jeugdproduct van sc Heerenveen naar de hoogste voetbalafdeling van het Verenigd Koninkrijk. Waar er ook nu af en toe nog wordt getwijfeld over de slagingskansen van de A-international daar, laat vooral De Boer zich scherp uit over deze criticasters. De speler in kwestie zou volgens de voormalig Oranje-international te veel kwaliteit in de benen hebben om ook maar enigszins over een vermeende flop te kunnen reppen.Onder contract staan in de Johan Cruijff ArenA deed de 26-jarige balvirtuoos aanvankelijk nog tot medio 2022.