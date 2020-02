Louza zet #TeamMarokko in de wachtkamer: 'Voel me voor nu prima, bij Frankrijk'

Geldend als één van de seizoensrevelaties bij FC Nantes laat Imran Louza menig Marokkaans voetballiefhebber in het ongewisse als het hierover gaat.

'Makkelijk is het niet, het is een héél persoonlijke keuze die je dan maakt'

Overall-statistieken Imran Louza (seizoen 2019/2020):

In gesprek met het Franseuit de nog maar 20-jarige middenvelder zich concreet over de keuze die hij misschien wel zeer binnenkort zal moeten maken. Met in dit nog lopende seizoen vier doelpunten én 2 assists in de benen (red. alle competities: Ligue 1, Coupe de la Ligue én Coupe de France) werkt Louza zijn jeugdinterlands af namens de U21-lichting van de Franse voetbalbond FFF. Waar hij in 2017 nog even onder de noemer viel van #TeamMarokko U20, blijft een uitverkiezing voor het 'grote Marokko' voorlopig nog even uit, uitgaande van hoe de speler in kwestie er nu in staat.Voortgekomen uit de jeugdopleiding van 'La Maison Jaune' laat Louza zich wél duidelijk uit over zijn beweegreden om een uitgesproken keuze nu nog binnenshuis te houden: ,,Makkelijk is het niet, het is een héél persoonlijke keuze die je dan maakt. Kom vandaag de dag uit voor de beloften van Frankrijk en daar voel ik me prima bij. En me voegen bij het A-elftal van Marokko, voor de kwalificatie voor de Afrika Cup 2021? Focus me nu volledig op FC Nantes, wat daarna komt zien we dan wel.''Onder contract staan bij de huidige nummer 12 van de Ligue 1 doet de middenvelder nog tot uiterlijk medio 2024.- Ligue 1: 20 optredens, 2 doelpunten én 1 assist- Coupe de la Ligue: 2 optredens, 1 doelpunt én 1 assist- Coupe de France: 2 optredens, 1 doelpunt