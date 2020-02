Dodental door coronavirus gestegen tot 1765

Het dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is gestegen tot 1765. Dat is een stijging van 100 ten opzichte van een etmaal eerder.





Twijfel over jaarlijkse parlementszitting Het belangrijkste comité van het Chinese parlement komt op 24 februari bijeen om te bepalen of de jaarlijkse parlementszitting in maart door kan gaan. De regering twijfelt of de zitting moet worden geschrapt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De jaarlijkse zitting duurt tien dagen en zou op 5 maart van start gaan. De afgelopen 35 jaar werd de bijeenkomst altijd in maart gehouden. De regering vindt het belangrijker om zich te focussen op het bestrijden van het nieuwe coronavirus in plaats van op de zitting.

Festiviteiten verjaardag keizer Japan afgelast Japan blaast activiteiten af rond de verjaardag van de nieuwe keizer Naruhito. De hofhouding meldt dat het keizerlijk paleis niet toegankelijk zal zijn voor het publiek. Ook gaat een openbare verschijning van de keizer niet door die 's ochtends had moeten plaatsvinden.

Het zou de eerste keer zijn dat dergelijke festiviteiten worden gehouden voor de verjaardag van Naruhito. De vorst besteeg vorig jaar de troon en viert op 23 februari zijn zestigste verjaardag. Die valt samen met de uitbraak van het nieuwe coronavirus, waar op het Japanse vasteland tientallen mensen mee besmet zijn.

Het aantal Chinese besmettingsgevallen door het virus, dat in december in de Chinese provincie Hubei de kop opstak, is zondag de 70.000 gepasseerd, meldt de provinciale gezondheidsdienst. Ruim 58.000 van de in totaal 70.400 besmettingen zijn in Hubei. Het virus verspreidde zich vanaf december snel over CHina en is ook in ruim twintig andere landen vastgesteld bij patiënten.