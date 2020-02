Lid opgerolde extreem-rechtse terreurcel Duitsland was politie-informant

Vrijdag was de informant de enige die niet werd gearresteerd. Hij zou sinds oktober contact hebben gehad met de politie. De leden van de terreurcel hadden vooral contact via de app Telegram. Ze hebben elkaar maar twee keer ontmoet.In Duitsland zijn volgens de veiligheidsdiensten ongeveer 12.700 gevaarlijke rechtsextremisten die bereid zijn om gewelddaden te begaan. Duitsland is de afgelopen jaren getuige geweest van toenemende gevallen van vreemdelingenhaat , anti-migrantenhaat en islamofobie, aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen, waaronder Pegida en de Islamophobic Alternative for Germany (AfD) partij.