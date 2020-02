5-jarig kind overleden bij woningbrand Salé (video)

buitenland 17 feb 17:31

De brand ontstond maandagmiddag in een appartement in de wijk Tabrikt in Salé, de zusterstad van Rabat.

De Marokkaanse televisiezender 2M meldt dat een 5-jarige jongen overleed nadat de metalen balustrades op de ramen hem ervan weerhielden het brandende gebouw te ontvluchten. Het kind was alleen in het appartement.



Lokale media hekelen de vermeende vertraagde interventie van hulpdiensten. Op beelden is te zien hoe omstanders het brand met waterslangen proberen te blussen. Hoewel autoriteiten nog geen officiële verklaringen hebben afgegeven over de oorzaak van de brand, meldden meerdere Marokkaanse nieuwsdiensten dat de brand het gevolg is van een defecte telefoonlader.

Hiba De brand doet denken aan de woningbrand in augustus 2016 waarbij de 6-jarige Hiba om het leven kwam. De brand ontstond nadat een telefoonlader in brand vloog. Het meisje kwam vast te zitten tussen de metalen balustrades op de ramen toen ze aan de vuurzee probeerde ontsnappen. De schokkende beelden van het gillende meisje werden massaal gedeeld via berichtendienst WhatsApp en op sociale netwerken.

In de nasleep van het incident ontvingen hulpdiensten ook al kritiek op de vertraagde interventie die volgens critici te wijten was aan slecht materieel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkende de aantijgingen.