Islamitische huwelijken ongeldig in Verenigd Koninkrijk

De rechtbank in het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft daarmee een vonnis van twee jaar geleden ongedaan gemaakt

De zaak betreft de scheiding van een islamitisch stel met vier kinderen. Het gerechtshof in het VK oordeelde in 2018 dat het stel de scheiding kon doorzetten omdat de nikah-ceremonie van het paar binnen de Britse huwelijkswet viel.





Het hof van beroep heeft nu gezegd dat de nikah-ceremonie onwettig is. De procureur-generaal ging in beroep tegen de oorspronkelijke rechterlijke beslissing, meldt de BBC





De rechters gaven aan dat het feit dat het stel van plan was naast de islamitische ceremonie nog een burgerlijke ceremonie te houden betekende dat ze wisten dat hun islamitische huwelijksvoltrekking geen juridisch effect had in het VK.





Het echtpaar hield in 1998 een islamitische huwelijksceremonie in aanwezigheid van een imam en ongeveer 150 gasten in een restaurant in West-Londen. Ondanks de intentie daarna nog een burgerlijke ceremonie te houden, heeft deze echter nooit plaats gevonden.





Ze scheidden in 2018 nadat de echtgenoot twee jaar lang probeerde het echtscheidingsverzoek van zijn vrouw te blokkeren op basis van het feit dat ze in de eerste plaats niet wettelijk waren getrouwd.

