Franse politica: 'Parijs kan niet worden bestuurd door Maghrebi-kandidaat'

Volgens gemeenteraadslid Agnes Cerighelli is elke katholiek, die de politieke aanstelling van een moslim steunt, een afvallige.

Het gemeenteraadslid van de gemeente Saint-Germain-en-Laye in het westen van Parijs heeft op Twitter haar gal lopen spuwen over Islamitische en Noord-Afrikaanse kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk.





De tirade van Cerighelli begon zaterdag toen ze foto's van Franse politici Rachida Dati en Mounir Mahjoubi tweette. "Twee Maghrebi-kandidaten voor Parijs?! Serieus, in een paar jaar tijd is Frankrijk veel veranderd", zei het discriminerende raadslid.









"Franse politieke partijen investeren liever in Maghrebi-kandidaten van het islamitisch geloof dan Franse kandidaten van het katholiek geloof", voegde ze even later toe in een andere tweet. "Dit is echte discriminatie!", zei ze. "Parijs, de hoofdstad van Frankrijk, kan niet worden bestuurd door een Maghrebi-kandidaat van het Islamitisch geloof", ging ze verder.





Ze retweette een fragment van een interview uit 1993 met wijlen koning Hassan II om haar punt te maken. In het interview beweerde de overleden Marokkaanse vorst dat Noord-Afrikanen in Frankrijk "nooit 100% Frans zullen zijn".









De gefrustreerde politica richtte vervolgens haar woede op Arnaud Pericard, de burgemeester van Saint-Germain-en-Laye, die onlangs toestemming gaf voor de bouw van een moskee in de stad. "Elke burgemeester die beweert katholiek te zijn en een moskee bouwt, is een afvallige", zei ze. "Erger nog, hij of zij is een verrader van de Franse natie. Arnaud Pericard is het niet waard burgemeester van onze stad te zijn, de bakermat van de Franse katholiciteit."





Het is niet de eerste keer dat Cerighelli zich discriminerend uitlaat over andersdenkenden. De controversiële politica is eerder vervolgd wegens het beledigen van de LGBT-gemeenschap op Twitter in 2018. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur en werd zes maanden geschorst van haar functie als gemeenteraadslid.

