VN-Hoofd: Wereldwijd groeiende moslimhaat ondraaglijk

"We zijn volledig toegewijd om te strijden tegen alle vormen van populisme die islamofobie gebruiken om stemmen te winnen", zei het VN-hoofd

Het hoofd van de VN Antonio Guterres uitte zondag zijn bezorgdheid over de wereldwijde toename van moslimhaat en islamofobie. Guterres deed de uitspraak in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad tijdens een gezamenlijke nieuwsconferentie met de Pakistaanse buitenlandminister Shah Mahmood Qureshi.





"We zien vandaag dat migranten of vluchtelingen worden aangevallen door populistische politici of andere religieuze haters. Het is voor mij absoluut duidelijk dat we islamofobie zeer krachtig moeten bestrijden", zei de VN-functionaris. Guterres zei dat haatzaaien één van de belangrijkste instrumenten is van moslimhaat en wees op een nieuw VN-initiatief om haatzaaien tegen te gaan.





"We zijn volledig toegewijd in onze actie over de hele wereld om te strijden tegen alle vormen van populisme die islamofobie en andere vormen van haat gebruiken als middel om stemmen te winnen" voegde Guterres eraan toe.





Ook de Pakistaanse minister Qureshi toonde zijn bezorgdheid over de groeiende islamofobie. "Het is heel gevaarlijk. Het heeft al invloed op de Europese politiek. Je hebt kunnen zien extreem-rechts daarvan heeft geprofiteerd", aldus Qureshi.

© MAROKKO.NL 2020