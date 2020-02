CHAN 2020: Ammouta's #LokaalMarokko geloot in tóch wel pittige Groep C

De regerend kampioen van deze versie van de Afrika Cup mag zich met respectievelijk gaan meten om doorstroming naar de knockoutfase.

Het eindtoernooi wat begin april van de grond moet komen in Kameroen, daarvoor werd maandagavond in hun hoofdstad geloot. Anders dan dat deze variant van de reguliere Afrika Cup in deze periode afgewerkt wordt, kreeg het organiserende land van de Afrikaanse voetbalbond CAF uitstel. In aanloop naar deze editie van de CHAN, enkel voor spelers uit de lokale competities, lootte men vanavond dus voor de groepsfase.Houcine Ammouta's #LokaalMarokko mag zich vereerd voelen door het hebben van Rwanda, Oeganda én Togo als belichaming van Groep C. Kwalificeren deed de titelhouder in november van het afgelopen kalenderjaar, dit ten koste van buurland Algerije.