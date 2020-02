VIDEOGOALS: NAC Breda's El Allouchi overklast Jong Ajax, met wereldgoal (video)

Hoogstaand werk van de nog maar 25-jarige middenvelder die ook in het bekertreffen met AZ Alkmaar van waarde was!

El Allouchi's 1-1 bij Jong Ajax ('66, 2-4 FT Keuken Kampioen Divisie):

El Allouchi's 2-4 bij Jong Ajax ('90+2, 2-4 FT Keuken Kampioen Divisie):



Overall-statistieken Mounir El Allouchi (seizoen 2019/2020):

Geldend als absoluut jeugdexponent namens NAC Breda, drukte Mounir El Allouchi ook maandagavond zijn stempel op het spel van zijn werkgever. In een doorgaans lastig uittreffen bij de beloften van AFC Ajax tekende de aanvallend ingestelde middenvelder voor liefst twee treffers (red. 2-4 FT, Keuken Kampioen Divisie). De laatste was er één om in te lijsten, diep in blessuretijd maakte de voormalige kracht van Helmond Sport aan alle onzekerheid een einde door een fout van Jong Ajax-goalie Dominik Kotarski genadeloos af te straffen.Bij de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie ligt de speler in kwestie nog tot uiterlijk medio 2021 vast.- Keuken Kampioen Divisie: 24 optredens, 5 doelpunten én 6 assists- TOTO KNVB Beker: 4 optredens, 1 doelpunt