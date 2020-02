Imam moskee Oujda geschorst na preek over Amerikaans vredesplan

Het Marokkaanse ministerie van Islamitische Zaken heeft de imam van de Ibn Hazm-moskee in Oujda onlangs geschorst

De imam heeft in zijn vrijdagpreek naar verluidt kort gesproken gehad over het Amerikaanse vredesplan 'Deal of the Century'. Ook was de preek bijzonder kritisch naar de Arabisch leiders, dat meldt de Arabische nieuwsdienst Al Araby Al Jadeed.





Op zijn Facebook-pagina vertelt de prediker Mohamed Cherki van de Ibn Hazm-moskee dat het ministerie hem schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn schorsing. Ook heeft het ministerie hem verzocht zijn recente preek toe te lichten.





"Mijn recente preek ging over het belang van het gebed", legt Cherki uit. "Gezien het belang van deze aanbidding heeft Allah (swt) moskeeën toegewezen als heilige plaatsen om het gebed uit te voeren", vervolgde hij. De imam benadrukte dat zijn preek niet was bedoeld als kritiek.





Drie moskeeën werden in de vrijdagpreek geëerd, inclusief de Al-Aqsa-moskee in de heilige stad Jeruzalem, die door het Amerikaanse annexatieplan wordt bedreigt. Cherki benadrukte in dezelfde preek de verantwoordelijkheid van de natie en haar leiders om te waken over het behoud van dit "religieuze en historische monument".

