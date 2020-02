12-jarige jongen zwaargewond na aanval zwerfhonden

De jongen raakte gewond aan het hoofd, onderbeen en dijbeen

De jongen werd donderdag in kritieke toestand opgenomen in het Hassan II ziekenhuis in Fez nadat hij werd aangevallen door zwerfhonden in Goulmima, in de provincie Errachidia, meldt het het ministerie van Volksgezondheid.





De jongen verkeert inmiddels buiten levensgevaar. Het ministerie meldt dat ze alle kosten voor de medische behandeling van het slachtoffer op zich gaat nemen.





Marokko wordt al jaren geteisterd door zwerfdieren, de beesten komen zelfs in ziekenhuizen . Begin februari moesten zeven mensen voor behandeling naar het ziekenhuis nadat ze werden aangevallen door een zwerfhond . In 2018 overleden 18 mensen aan de gevolgen van hondsdolheid





Gemeentelijke diensten in heel Marokko ontvingen afgelopen zomer veel kritiek nadat in veel gemeentes werd besloten de zwerfdieren af te maken. Vooral zwerfhonden moesten het ontgelden . Critici en dierenrechtenorganisaties beweren dat de autoriteiten de honden moet steriliseren in plaats van ze te doden.





Eind 2019 tekende het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst met de landbouw- en gezondheidssector, samen met de National Veterinarians Authority om de zwerfhondenpopulatie te verminderen door sterilisatie.

