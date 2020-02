Minder verkeersdoden in 2019

Het aantal verkeersdoden in Marokko daalde tussen 2018 en 2019 met 2,9%

Het aantal ernstig gewonden als gevolg van verkeersongelukken daalde met 3,35%, dat heeft het Marokkaanse regeringshoofd Saad Eddine El Othmani vrijdag bekend gemaakt tijdens een vergadering van het Interministerieel Comité voor verkeersveiligheid.





De bijeenkomst was bedoeld om een ​​beoordeling te geven van de resultaten van de verkeersveiligheidscommissie in 2019 en hun actieplan voor 2020. De verkeersveiligheidsstrategie van Marokko startte in 2017 en streeft ernaar het aantal verkeersdoden per jaar te verminderen tot 1.900 in 2026.



De meeste verkeersongevallen gebeuren in stedelijke gebieden en veroorzaken een jaarlijks economisch verlies van bijna 2,5% aan het bruto binnenlands product (bbp) van Marokko, voegde hij eraan toe. De verbetering van de verkeersveiligheidsindicatoren in 2019 moet volgens El Othmani de voortzetting van de nationale verkeersveiligheidsstrategie aanmoedigen.





Het aantal jaarlijkse verkeersdoden bedraagt momenteel meer dan 3.000. In het afgelopen decennium zijn elk jaar ongeveer 3.500 mensen omgekomen bij verkeersongevallen, terwijl jaarlijks 12.000 mensen ernstig gewond raakten. Gemiddeld zijn er 10 doden en 33 ernstig gewonden per dag als gevolg van ongelukken in het verkeer.





De commissie wil verkeersveiligheidseducatie op scholen integreren. El Othmani onderstreepte ook de rol van media om het bewustzijn inzake verkeersveiligheid te vergroten.

