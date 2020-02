Emiraten 1e golfstaat met eigen kerncentrale

De Barakah-centrale in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is de eerste commerciële kerncentrale in de Arabische wereld.

De nucleaire reguleringsautoriteit in de VAE heeft maandag groen licht gegeven aan de exploitant van de Barakah-centrale, dat meldt nieuwsblad The National. De centrale is de eerste in zijn soort in de Arabische wereld.





De centrale is nog in aanbouw en is slechts één van de vier centrales die het land in gebruik wil nemen om aan de eigen energiebehoeften te voldoen. De reactoren hebben een totale capaciteit van 5.600 megawatt.





"Dit markeert een nieuw hoofdstuk in onze reis naar de ontwikkeling van vreedzame kernenergie", zei de kroonprins van Abu Dhabi en plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten Sheikh Mohamed Bin Zayed (MbZ). Hij zei dat zijn land zich voorbereidt om de komende 50 jaar zelfvoorzienend te zijn. "Onze grootste kracht is nationaal talent," zei Bin Zayed.





De Amerikaanse nieuwsdienst Bloomberg meldde recent dat de Barakah-centrale binnen enkele maanden in bedrijf kan gaan. De centrales kosten zo'n $25 miljard en worden gebouwd en beheerd door een joint venture met Korea Electric Power Corp.

