Barrada: 'Had graag het WK van 2018 meegemaakt, met #TeamMarokko'

De laatste jaren vooral voetbalnomaad, heeft de inmiddels 30-jarige Abdelaziz Barrada het alleen lastig als hij terugkomt op een wel heel mooie kans.

RMC Sport

'Keuze gemaakt puur vanuit familieperspectief'

Photocredit: Futaa.com

© Redactie 2020

Met een imposante voetbal-CV in de kast verraste het gedeeltelijk jeugdproduct van Paris Saint-Germain vriend én vijand toen hij zich onlangs voegde bij de Franse vierdedivisionist US Lusitanos Saint-Maur. Een overgang die vanzelfsprekend óók in het Franse voetballandschap als opmerkelijk werd geclassificeerd. Over het hoe en waarom hiervan laat Barrada zich in gesprek metuit. De man met 30 caps achter zijn naam vertelt namelijk dat er mogelijkheden genoeg waren, ook in hogere voetbalafdelingen.Waar hij voor het laatste onder contract stond bij het Qatarese Al Shahania SC, vond de aanvallend ingestelde middenvelder het wel welletjes. Na genoeg 'gecasht' te hebben in het verleden, besloot de voormalig speler van onder andere Getafe CF én Olympique Marseille om het voorlopig even rustig aan te doen: ,,Het heeft niks met geld te maken, was vooral een keuze die ik maakte, puur vanuit familieperspectief. Ik kon in Dubai aan de slag, in de Ligue 2, in Griekenland.''Terugkijkend op zijn carrière tot nu toe is Barrada meer dan tevreden, alleen vreet nog één ding aan hem. Iets waar hij onderdeel van had willen zijn, maar wat destijds zeer zeker niet tot de mogelijkheden behoorde: ,,Ik heb de Olympische Spelen van 2012 in Londen meegemaakt, een Afrika gespeeld, 30 caps achter m'n naam. Het enige wat ik mis, is WK-deelname. Had graag het WK van 2018 meegemaakt, met #TeamMarokko.''