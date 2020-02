Filipe Aroso over Marokko U20: 'Dirigeerden het spel in het begin niet' (video)

sport 18 feb 14:14

Over de eerste opwachting van Marokko U20 in deze Arab Cup, daar analyseert bondscoach João Filipe Aroso graag over verder.

Stand Groep B, na gedeelte eerste speelronde groepsfase Arab Cup U20: 1. Marokko: doelsaldo 4:2, 3 punten, 1 wedstrijd 2. Madagaskar: doelsaldo 4:3, 3 punten, 1 wedstrijd 3. Djibouti: doelsaldo 3:4, 0 punten, 1 wedstrijd 4. Bahrein: doelsaldo 2:4, 0 punten, 1 wedstrijd

Resterend programma #TeamMarokko groepsfase Arab Cup U20: 20/02 Djibouti - Marokko, om 14:45 in het Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium te Riyadh







YouTube link



Photocredit: FRMF.ma 23/02 Marokko - Madagaskar, om 15:30 in het Prince Faisal Bin Fahd Stadium te Riyadh © Redactie 2020