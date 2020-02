Honderden arrestatiebevelen tegen 'Gülen-aanhangers' in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben opnieuw honderden arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen mensen die worden verdacht van banden met de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen.





De 78-jarige Gülen, die zelf al jaren in de Amerikaanse staat Pennsylvania woont, heeft in heel Turkije aanhangers. Zelf ontkent de geestelijke alle betrokkenheid bij de couppoging, gericht tegen Erdogan. Turkije heeft de VS eerder al om de uitlevering van Gülen gevraagd.

© ANP 2020

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan houdt hem verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu gaat het om ruim 600 arrestatiebevelen. Sinds de mislukte coup zijn tienduizenden vermeende aanhangers van Gülen opgepakt.